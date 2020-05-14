Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Osman Çobanoğlu ANKARA

Çeşitli ülkelerde kurulacak lojistik merkezler için hangi sektörlerden ağırlıklı olarak talep geleceği, bu merkezlerde çalışmak isteyen firmaların sayısı, talep edilen hizmet türleri ve alanın büyüklüğü gibi konuları netleştirmek için üreticilerle temas kuruldu. Bugün firmalardan geri dönüşlerin tamamlanması ve gelen bilgilere göre önümüzdeki dönemde yurt dışı lojistik merkezlerle ilgili atılması gereken adımların belirlenmesi bekleniyor. E-İhracat’ta hızlı teslim yapılabilmesi ve iade maliyetlerinin azaltılması amacıyla yurtdışında tedarik üslerinin kurulmasının destekleneceği E-İhracat Stratejisi ve Eylem Planı’nda yer almıştı.