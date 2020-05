Türkiye Gazetesi

Bu konuda taleplerini iletmek isteyen iş dünyasının çatı kuruluşlarından Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK), Dışişleri Bakanı Mevlût Çavuşoğlu'nu, iş insanlarıyla online olarak buluşturdu. Buluşmanın açılışında konuşan DEİK Başkanı Nail Olpak, yeni dünya düzeninin kazananlarının işini askıya almayıp üretimi sürdürmeye çalışanların olacağını söyledi. Olpak, Bakan Çavuşoğlu'na da adım attıkları her ülkede hissettikleri destek için teşekkür etti.

Dışişleri Bakanı Mevlût Çavuşoğlu da bu zor günlerde iş dünyası ile ortak hareketin başarıyı getirdiğini, bunu sürdürmek gerektiğini belirtti. Kriz sonrası için her anlamda hazırlık yaptıklarını, dünya devlerinin ihtiyaç duydukları ürünlerde devreye girmek için çalıştıklarını söyleyen Çavuşoğlu "Bunun adı fırsatçılıksa da fırsatçılık. İhracatçının yaşayacağı problemlere anında müdahale ediyoruz. Tır meselesinden, cenazesini Türkiye'ye getirmek isteyene kadar her adımda vatandaşımızın yurt dışında da yanındayız. Bu dönemde 133 ülke bizden tıbbi yardım istedi, 80 ülkeye gönderdik. Bu, bizim yardımlaşma gücümüzü gösterdi, gücümüzü artırdı. Kültür ve Turizm Bakanı’mız 70 ülkedeki mevkidaşına mektup gönderdi. Biz de ardından aramalar yapıyoruz. Bölgede turizmde öne çıkan ülke olabiliriz" dedi.