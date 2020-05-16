Salgınla mücadele sürecinde bireysel ve ticari müşteriler tarafından iletilen şikâyetlerin incelendiği belirtildi. Varılan tespitler neticesinde; BDDK tarafından bankalara iletilen talimatlara aykırı işlem tesis edildiği görüldü. Bankacılık Kanununun ilgili maddeleri uyarınca, söz konusu cezaya karar verildiği belirtildi. BDDK, bankalara yaptığı çağrıda, "yeni kredi talepleri" ve "mevcut borçların ötelenmesi" taleplerinin ivedilikle karşılanmasını istemişti. Bu konuda sahadan şikâyetler geliyordu.
Müşteriler şikâyet etti BDDK da cezayı kesti
16.05.2020 - 06:01 | Son Güncelleme: 16.05.2020 - 06:02
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, 15 bankaya toplam 19 milyon 650 bin TL idari para cezası uyguladı.
Etiketler : ceza,bddk,
704403 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/704403.aspx
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