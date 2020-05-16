Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Salgınla mücadele sürecinde bireysel ve ticari müşteriler tarafından iletilen şikâyetlerin incelendiği belirtildi. Varılan tespitler neticesinde; BDDK tarafından bankalara iletilen talimatlara aykırı işlem tesis edildiği görüldü. Bankacılık Kanununun ilgili maddeleri uyarınca, söz konusu cezaya karar verildiği belirtildi. BDDK, bankalara yaptığı çağrıda, "yeni kredi talepleri" ve "mevcut borçların ötelenmesi" taleplerinin ivedilikle karşılanmasını istemişti. Bu konuda sahadan şikâyetler geliyordu.