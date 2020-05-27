Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Önder Çelik İSTANBUL

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İstanbul’un her ilçesinde kentsel dönüşüm sürecine hız verdiklerini belirterek “Şu anda alan bazlı yürüttüğümüz çalışmalar kapsamında, 63 riskli alanda 35 bin 606 binada yer alan 116 bin 827 konutu dönüştürüyoruz. İstanbul’un her yerinde kentsel dönüşüm hedefiyle çalışıyoruz. Bu çalışma sonuçlandığında İstanbullu vatandaşlarımızı depreme dayanıklı, sağlıklı konutlarına kavuşturacağız” dedi. Bakan Kurum "Cumhurbaşkanımız’ın bedeli ne olursa olsun kentsel dönüşümü yapacağız, sözü doğrultusunda, 2012 yılında Türkiye’nin dört bir yanında büyük bir kararlılıkla başlatılan kentsel dönüşüm çalışmalarını aralıksız sürdürüyoruz" diye konuştu.

292 BİNİ TAMAMLANDI

Sahada kentsel dönüşümün büyük bir hızla devam ettiğini belirten Bakan Kurum, hızlı, yerinde ve gönüllü dönüşüm ilkesiyle hareket ettiklerini belirtti. Türkiye genelinde 58 ilde 257 adet riskli alan ilan ettiklerini, 1 milyon 348 bin konutun dönüşümünü sağladıklarını ifade eden Bakan Kurum şöyle devam etti: İstanbul’da 2012 yılından bugüne yapılan çalışmalarda 347 bin 292 konutun riskli olduğunu tespit ettik. Şimdiye kadar 292 bin 583 konutun dönüşümünü tamamladık. Şu anda İstanbul’da da toplam 10 milyon 88 bin metrekare büyüklüğünde 63 riskli alanda gerek TOKİ Başkanlığımız gerek Altyapı Kentsel Dönüşüm Genel Müdürlüğümüz ve Yapı İşleri Genel Müdürlüğümüz sahada fiilen 116 bin 827 konutun dönüşümü için çalışmalarını sürdürüyor. Bu dönüşüm çalışmalarını tamamladığımızda, İstanbullu vatandaşlarımıza yeşilin ve sosyal alanların bol olduğu, deprem tehdidine karşı güvenli, sağlam yuvalar inşa etmiş olacağız.