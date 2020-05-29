Merkez Bankası Finansal İstikrar Raporu: "Koronavirüs salgını küresel büyüme görünümünü belirgin ölçüde zayıflattı."
Merkez Bankası Finansal İstikrar Raporu: Covid-19 küresel büyüme görünümünü belirgin ölçüde zayıflattı
29.05.2020 - 10:50 | Son Güncelleme: 29.05.2020 - 10:51
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Merkez Bankası Finansal İstikrar Raporu: "Koronavirüs salgını küresel büyüme görünümünü belirgin ölçüde zayıflattı."
Kaynak: AA
Etiketler : Merkez Bankası,
707449 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/707449.aspx
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