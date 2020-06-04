Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye’nin en büyük gayrimenkul yatırım ortaklığı şirketi Emlak Konut GYO, “Hayallerini Erteleme Türkiye” sloganıyla bir ilke daha imza atıyor. Yüzde 5 peşinatla ve yüzde 10 indirimle ev sahibi olabileceğiniz kampanyada, taksit ödemeleri üçüncü yılda başlıyor. Kampanyanın İstanbul, Ankara, İzmir, Kocaeli, Konya, Denizli ve Niğde’de yer alan Emlak Konut GYO’nun yapım ve teslimat aşamasındaki tüm projelerinde geçerli olduğunu belirten Emlak Konut GYO Genel Müdürü Hakan Gedikli “Dünya çapındaki Covid-19 salgını sebebiyle kritik bir dönemden geçiyoruz. Ülkemiz bu dönemi, aldığı etkili kararlar ve güçlü sağlık altyapısıyla başarılı şekilde yönetiyor. Alınan tedbirler ve vatandaşlarımızın duyarlı yaklaşımıyla yeni normale geçiş yapıyoruz. Vatandaşlarımızın bize olan güvenini hissediyoruz. Bu güvenin verdiği azim ve inançla “Hayallerini Erteleme Türkiye” diyor ve ev sahibi olmak isteyen vatandaşlarımızın hayalini mümkün hâle getiriyoruz. Taksit ödemelerine üçüncü yılda başlayan vatandaşlarımız, yüzde 5 peşinatla ve yüzde 10 indirimle ev sahibi olabiliyor" dedi.

500 BİN TL'DE 50 BİN TL İNDİRİM

Gedikli kampanyanın detayları hakkında ise şu bilgileri verdi: Örneğin, 500.000 TL değerindeki eve yüzde 10 indirimle, 450.000 TL’ye sahip oluyorlar. Bu indirimli fiyat üzerinden sadece yüzde 5 peşinat, yani 22.500 TL ödeyerek isterlerse hemen evlerine taşınabiliyorlar. Taksit ödemelerine ise üçüncü yılda başlıyorlar. Üçüncü yılın başında yüzde 15’lik yani 67.500 TL ara ödeme yapılıyor ve taksit ödemeleri başlıyor. Kampanyamızla ilgilenen ve ev sahibi olmak isteyen tüm vatandaşlarımız web sitemizden, çağrı merkezimizden ayrıntılı bilgi alabilir veya gerekli tüm tedbirleri aldığımız satış ofislerimizi ziyaret edebilirler.

KAMPANYAYA DAHİL OLAN PROJELER:

1. Avangart İstanbul

2. Avrupark Hayat

3. Başkent Emlak Konutları

4. Büyükyalı İstanbul

5. Cer İstanbul

6. Düşler Vadisi

7. Ebruli Ispartakule

8. Evora İzmir

9. Evora Denizli

10. Gebze Emlak Konutları 3. Etap

11. Göl Panorama Evleri

12. İdealist Cadde

13. İstmarina

14. Karat 34

15. Koordinat Çayyolu

16. Köy Zekeriyaköy

17. Merkez Ankara

18. Nidapark İstinye

19. Nidapark Küçükyalı

20. Niğde Emlak Konutları

21. Temaşehir Konya

22. Tual Adalar

23. Tual Bahçekent

24. Semt Bahçekent

25. Validebağ Konakları

26. Yeniköy Konakları İstanbul