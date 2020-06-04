Avrupa Merkez Bankası (ECB), faiz oranlarında değişikliğe gitmezken, Pandemi Acil Varlık Alım Programı'nı 600 milyar avro artırdı.
ECB, Pandemi Acil Varlık Alım Programı'nı 600 milyar avro artırdı
04.06.2020 - 14:58 | Son Güncelleme: 04.06.2020 - 14:58
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Avrupa Merkez Bankası (ECB), faiz oranlarında değişikliğe gitmezken, Pandemi Acil Varlık Alım Programı'nı 600 milyar avro artırdı.
Kaynak: AA
Etiketler : Avrupa Merkez Bankası,ECB,
708874 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/708874.aspx
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