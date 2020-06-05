Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bu süreçte markalı konut üreticileri, hem şeffaf fiyatlarıyla hem de kendi bünyelerinde yapabilecekleri çeşitli kolaylıklarla, vatandaşlara güvenilir alternatifler sunuyor. Kamu bankalarının da muhtemel fiyat artışlarının takipçisi olması, her kesimi rahatlatıyor.

Sektörün önemli temsilcilerinden Artaş İnşaat'ın Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Çetinsaya "Konut piyasası açısından hareketliliğin azaldığı bir dönemde bankaların konut kredisi vade oranlarını aşağıya çekmesi, alımı kolaylaştıracağı gibi biz sektör temsilcilerini de mutlu etti. Vatandaşları sevindiren bu karar sektörümüze de canlılık, hareketlilik sağlayacaktır. Yarınlara umutla bakarken, konut satışlarının da kademeli olarak artacağı aşikar. Fırsat kampanyasında, Avrupa Konutları markalı projelerimizden yaşamın başladığı 'Başakşehir' ve 'Yamanevler' ile biz de yer aldık. Alıcılara yönelik konut alımının kolaylaştığı bu iki projemizde 12 ay ödemesiz, 15 yıl vade ve aylık yüzde 0,64 oran uyguluyoruz" şeklinde konuştu.