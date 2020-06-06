Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Faizde getirinin kalmaması ve hisselerin pandemi endişesiyle kelepir fiyatlara gerilemesi, ilgiyi artırdı. Martta 82 bin sınırına kadar gerileyen borsa, dünkü işlemlerde 110 binin üzerine çıktı. Sadece mayıs ayında 80 bin 406 yeni bireysel yatırımcı geldi. Yılbaşından beri borsaya gelen yatırımcı sayısı ise 312 bin 681 oldu. Alnus Yatırımın raporunda "81 şehirde borsaya yönelim görülüyor. En çok 80 bin kişiyle İstanbul’dan yeni yatırımcı gelirken; Bayburt, 256 yeni yatırımcı ile en düşük katılımı gerçekleştirdi. Yatırımcı sayısını en çok artıran ilk 14 il, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinden çıktı. Yüzde 14 ile Şırnak ve Hakkâri birinci oldu. Yeni yatırımcıların yüzde 75'i, 100 bin TL'nin altında parayla giriş yaptı" denildi. Borsa İstanbul, yatırımcının zarara uğramaması için bir video paylaşarak, "hisse senedinin yatırım aracı olduğunu, uzmanlara danışılması ve tüyo ile hareket edilmemesi gerektiğini” vurgulamıştı.