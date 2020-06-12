Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Önder Çelik İSTANBUL

Dünyada 22 ülkede 83 fabrikası olan şirket, ülke genelinde kuracağı bayi ağı ile global markasını da Türkiye pazarında güçlendirmeyi hedefliyor. Türkiye’ye 1970'lerden bu yana yatırım yaptıklarını söyleyen Roca Genel Müdürü Salvador Lopez Oliva, bu yıl bayileşmeye de yatırım yaptıklarını belirterek “Yıl sonuna kadar Türkiye’de 13 olan toplam bayi sayımızı 25’e çıkarmayı hedefliyoruz” dedi. Türkiye’de ürettikleri ürünlerin yüzde 80'inden fazlasını 60 ülkeye ihraç ettiklerini kaydeden Oliva “Türkiye’ye inanıyoruz. Burada olmak istiyoruz” diye konuştu. Küresel pandemi sebebiyle hızlı bir dönüşüm sürecinden geçildiğini anlatan Oliva, şu değerlendirmeyi yaptı: Bu dönüşüm hepimizi etkiliyor. Bu dönüşüm yeni ürünler ve yenilikler ortaya çıkaracak ve bazıları hayatımızda kalıcı olmayı başaracak. Oteller ve lokantaların temassız -fotoselli - ürünlere ihtiyacı artıyor. Son birkaç haftada talepte yüzde 30 kadar artış yaşandı.