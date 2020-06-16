Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Anamur Ziraat Odası Başkanı Ahmet Şeref Gümüş,yerli muz üretiminin yılın tüm dönemlerine yayıldığını belirterek "Türkiye'de yılda yaklaşık 800 bin ton civarında muz tüketimimiz var. Şu anda talebin yüzde 80'ini yerli üretimle karşılıyoruz. 1990'lı yıllarda üretim yüzde 13-15 civarındaydı, ancak hükûmetimizin muz ithalatında uygulamış olduğu politika bizi bu seviyeye taşıdı" diye konuştu. Gümüş, ithalatta uygulanan politikaların yerli muza ilgiyi yıldan yıla arttırdığını belirterek, bu yıl 700 bin ton civarında rekolte beklediklerini bildirdi. Üretimdeki artışın 2023 hedeflerine olumlu yansıyacağını aktaran Gümüş, şunları kaydetti: Hükûmetimizin uyguladığı muz politikası yerinde ve çok önemli. 2023 yılında 'ithalata son' diyeceğiz. Bu tüketimimizin yüzde 100'ünü karşılamak demek. Türkiye'de kişi başına muz tüketimi yaklaşık sekiz kilogramın üzerine çıkmış durumda. Bu aynı oranda artmaya devam edecek. Yaklaşık 900 bin tonun üzerinde üretim yapacağımızı düşünüyoruz.