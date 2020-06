Türkiye Gazetesi

Mayısta geçen yılın aynı dönemine göre konut satışları düşse de nisana göre artış yaşandığını belirten sektör temsilcileri, normalleşme adımları, düşük oranlı destek kredisi ve kampanyaların etkisiyle haziranda rekor satış bekliyor.

HAZİRANDA 130 BİN SATARIZ

İstanbul İnşaatçılar Derneği (İNDER) Yönetim Kurulu Başkanı Nazmi Durbakayım konut sektörünün mayıs ayında, Covid-19 sebebiyle derin bir sessizliğe büründüğünü belirterek, "Mayıs ayı konut satışları da geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 44.6 düşüş yaşandı. Bu kadar keskin bir düşüşü bekliyorduk. Ancak bir diğer beklentimiz de bu keskin düşüşün ardından daha sert bir satış patlamasıydı. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın önderliğinde kamu bankalarının, Emlak Konut GYO önderliğinde markalı konutların eşanlı olarak başlattığı kampanyalar, bu beklentimizin temelini oluşturdu. Kampanyalar hem mevcut konut arzının eritilmesi diğer bir ifadeyle stokların azalması, hem de birinci el konut üretiminin finansal olarak desteklenmesini sağladı. Kampanyalara gösterilen yoğun ilgiye bağlı olarak haziran ayının ilk 10 günün gerçekleşen satışlar, ayın tamamında en az 130 bin civarında bir satış rakamının gerçekleşeceğinin haberci oldu" dedi.

İPOTEKLİ SATIŞLAR KATLANACAK

Mayıs ayında ipotekli konut satışlarının geçen yılın aynı ayına göre yüzde 23,9 artarak 18 bin 483'e ulaştığını, toplam konut satışları içindeki payının ise yüzde 36,3 olarak gerçekleştiğin dile getiren Durbakayım şunları kaydetti: "Öncelikle ipotekli konut satışının toplam satışlar içinde payının en az yüzde 70’in üzerine çıkmasını bekliyoruz. Diğer taraftan haziran ayı satışları içinde ilk el konut satışlarının da toplam satışlar içindeki payının yüzde 50 üzerine çıkmasını öngörüyoruz. Özellikle bu verinin yüksek olması, markalı konutları çok yakından ilgilendiriyor. Zira birinci el konut satışının anlamı inşaat sektörüne aktarılmak istenen ‘cansuyunun’ gerçek hedefine ulaşması anlamını taşıyor. Yaklaşık 250’den fazla yan sektörü finanse eden inşaat sektörünün tekrar harekete geçmesi demek; yavaşlayan projelerin tekrar hızlanması, tüm sektörlerdeki mali yapıların güçlenmesi, istihdamın ve vergi gelirlerinin artması demektir."

SIFIRA KOŞTUK

¥ Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre, konut satışlarında İstanbul 7 bin 640 konutla (yüzde 15) ilk sırada yer aldı. İstanbul'u, 4 bin 939 konut satışı ve yüzde 9,7 payla Ankara, 3 bin 96 konut satışı ve yüzde 6,1 payla İzmir izledi. En az satış olan iller 4 konutla Ardahan, 15 konutla Hakkâri ve 21 konutla Tunceli olarak kayıtlara geçti.

¥ İlk defa satılan konut sayısı mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 54,7 azalarak 16 bin 860'a düştü. Toplam konut satışları içinde ilk satışın payı yüzde 33,1 olarak hesaplandı.

¥ İkinci el konut satışları mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 37,7 azalış göstererek 34 bin 76'ya geriledi.

"YER GÖSTERDİĞİMİZ HER İKİ KİŞİDEN BİRİ PAZARLIK YAPIYOR"

Coldwell Banker Türkiye Ülke Başkanı Gökhan Taş, mayıs ayının yarısının resmi tatil ve sokağa çıkma yasağıyla geçtiğini, ona rağmen nisana göre satışlarda artış yaşandığını söyledi. Kamu bankalarının başlattığı kampanya sonrası piyasada ciddi hareketlilik yaşandığını dile getiren Taş, "Salgın öncesine göre talepte 3 kata varan artış söz konusu. Kampanyanın kısa süreceği endişesiyle alıcılar hedef odaklı hareket ediyor. Eskiden arayan 7 kişiden birine yer gösterirken, şu an iki kişiden birine yer gösteriliyor, yer gösterilen her iki kişiden birisi de pazarlık yaparak almaya çalışıyor" dedi. Taş, özellikle fiyatı 1 milyon liranın altındaki gayrimenkullerin ilgi odağında olduğunu kaydederek, 750 bin liraya olan konutların çok hızlı satıldığını vurguladı.

YASTIK ALTINDAKİ ALTINLARI BOZDURUYORLAR

Era Türkiye Direktörü Toros Cumhur, kredilerin düşmesi sonrası satılık konuta ilginin yüzde 50'ye varan oranda arttığını belirterek, şu ifadeleri kullandı: "Özellikle orta gelir grubunun ciddi konut talebi söz konusu. Mayıs istatistikleri bunu yansıtmıyor. Ayrıca iş gün sayısı da oldukça az idi. Bu kredi ile aynı zamanda insanların yastık altındaki birikimleri de piyasaya giriyor. Genel anlamda ihtiyaç sahibi, işleri devam eden ve gelirleri sekteye uğramayan orta ve orta üstü gelir grubunun gayrimenkul aldığını söyleyebilirim. Balkon-bahçe arayışı ise bir köpüktü. Şimdi herkes başını sokacak bir ev bakıyor. Ayrıca talep ikinci elde yoğunlaştı. Çünkü insanlar bitmemiş inşaatı risk görüyor."

OTURUM İÇİN EV ALIYORLAR

Anadolu Yakası İnşaat Müteahhitleri Derneği (AYİDER) Başkan Yardımcısı Mimar Ahmet Erkurtoğlu, geçen yıla göre düşüş devam etse de nisana göre satışlarda artış yaşandığını belirterek, "Haziranda artış tarihi düşük kredi fırsatı sayesinde hızlanarak devam edecek" dedi. Özellikle kirada oturmayı düşünen çiftlerin konut alım yoluna gittiğini dile getiren Erkurtoğlu, mayısta satış adetlerinin 100 bin bandını aşacağını sözlerine ekledi.

İRAN İLK SIRADA

Yabancılara yapılan konut satışları mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 78,1 azalarak 860 oldu. Bu alanda ilk sırada 423 konut satışıyla İstanbul yer alırken, bu ili 130 satışla Antalya, 72 satışla Ankara, 38 satışla İzmir ve 29 satışla Mersin izledi. Mayısta İran vatandaşları Türkiye'den 209, Irak vatandaşları 143, Afganistan vatandaşları 48, Çin vatandaşları 46 ve Azerbaycan vatandaşları 42 konut edindi.

"ZİYARETÇİ VE TELEFON YOĞUNLUĞUMUZ TAM 10 KAT ARTTI"

Özyurtlar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Özyurt, salgının etkisiyle gerileyen satışların, mayısı da etkisi altına aldığını, alıcıların konut yatırımını ertelemeyi tercih ettiğini söyledi. Geçen yılın aynı ayına göre mayısta yüzde 44,6'lık gerileme olsa da nisana göre artış yaşanmasının umut verici olduğunu dile getiren Özyurt, "Normalleşme adımları ve kredi destek paketi sayesinde haziranda önemli bir satış rakamına ulaşılacağını düşünüyorum. Hem satış ofisi ziyaretçimiz hem de telefon yoğunluğu 10 kat arttı " dedi.

"YABANCI YATIRIMCI HENÜZ ALIM İÇİN DEVREYE GİRMEDİ"

Babacan Holding Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Babacan, normalleşme adımlarının etkisinin mayısta konut satışlarında görülmeye başlandığını belirterek, "Küresel salgının etkileri azaldıkça sektörümüzde de hareketlenme başladı. Yaz aylarında yabancı müşterilerimizin de yatırım yapmaya devam etmesiyle yılın ikinci yarısında geçen seneki konut satış rakamlarına göre artış sağlayacağımızı düşünüyoruz" diye konuştu.