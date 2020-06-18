Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Sanayi Odası (İSO), pandemi ile mücadele kapsamında başta milyonlarca çalışanın sağlığı olmak üzere tüm sanayi üretim zincirinin güvenliği ve sürdürülebilirliği için hayati öneme sahip bir hizmete imza attı. İSO "yeni normal" olarak adlandırılan süreçte Türk sanayisinde alınacak tedbirlere yönelik ‘Covid-19 Özelinde Salgın Hastalıklarla Mücadele Standardı"nı geliştirdi. "Covid-19 Özelinde Salgın Hastalıklarla Mücadele El Kitabı" başta olmak üzere prosedürler ve talimatlar ile desteklenecek standart çalışması, kısa filmler ile de bir çalışanın evinden iş yerine ulaşması, iş yerinde geçirdiği süre ve iş yerinden evine dönüşüne kadar her süreçte yapılması gerekenleri açıklıyor.

TÜRKİYE ÜRETMEK ZORUNDA

İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, çalışmayı yeni normalde tek bir çalışanın dahi zarar görmemesi amacıyla başlattıklarını söyledi. Sanayinin pandemide yaşadığı zorluklara rağmen üretimini kesintisiz yerine getirerek üretimin ne kadar kritik olduğunu bir kez daha gösterdiğini aktaran Bahçıvan, şunları kaydetti: Her zaman söylediğimiz gibi, Türkiye üretmek, üretim gücünü ayakta tutmak zorunda. İnsanımızın sağlığı, üretimin tüm süreçlerini de güvenli ve sürdürülebilir bir hâle dö-nüştürecek. Bu çalışma, ne sadece çalışanların ne de işvereninin sorumluluğuna bırakılmayacak kadar hassastır. Uygulanması konusunda hepimizin omuz vermesi gerekiyor. Bu çalışmanın çok önemli bir boşluğu dolduracağına ve üretim dünyamıza çok faydalı olacağına inanıyorum. Tabii ki çalışanlar da üretim ortamında sağlıklarının korunması için sürecin işlemesinde rol üstlenmeli ve gerekenlerin takipçisi olmalıdır.

DÜNYADA İLK DEFA RİSK SINIFLANDIRILMASI YAPILDI

Çalışma kapsamında dünyada bir ilk olarak Covid-19 özelinde risk sınıflandırılması da gerçekleştirildi. Risk ölçüm tablosu ve puanlama sistemi sayesinde sanayi tesislerinin risk grupları; bulundukları ilçe, çalışan sayısı, sahip oldukları kapalı ve açık alan miktarı gibi çeşitli kriterlere göre kolayca belirlenebilecek. Böylece şirketler, risk gruplarına özel olarak hazırlanan tedbir ve uygulamaları rahatlıkla hayata geçirebilecek.