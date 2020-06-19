Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Haziranın ikinci haftasında bankacılık sektörünün toplam kredileri, bir önceki haftaya göre 31 milyar 743 milyon lira arttı ve toplam 3 trilyon 205 milyar liraya dayandı. Verilere göre sadece tüketici kredileri tutarı; 12 Haziran ile biten haftada 10 milyar 17 milyon lira arttı. Bu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı da 3 milyar 554 milyon lira yükseldi. Bankaların bireysel kredi kartı alacakları ise yüzde 3,1 artışla, toplamda 109,5 milyar liraya çıktı. BDDK verilerine göre takipteki alacaklar ise, 12 Haziran itibarıyla hafif gerileyerek 150,3 milyar liraya düştü.