Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ocak-mayıs döneminde 8 ülkeye, 2 bin 168 ton Karadeniz somonu ihraç edildi. Böylece miktarda yüzde 47, değerde de yüzde 33 artış kaydedildi. Rusya Federasyonu, Vietnam ve Polonya, en fazla ihracat gerçekleştirilen ülkeler oldu. Doğu Karadeniz İhracatçıları Birliği Başkanı Saffet Kalyoncu, soğutulmuş ve dondurulmuş ihraç edilen Karadeniz somonunun, Trabzon ve Rize'deki firmalar tarafından işlendiğini söyledi. Kalyoncu "Bu balığın önemli kısmı Marmara ve Ege Bölgesi’ndeki firmalara satılmakta ve bu firmalar tarafından ihraç edilmektedir. Dış satımda yaşanan artış sevindirici" diye konuştu.