Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu Sağlık Komisyonu Üyesi Dr. Servet Terziler, "2021 ve 2022 yılında ekonomik olarak da, sosyal olarak da yükselen bir yapı olacağız. Sağlık turizminde milyarlarca dolarlık ciro bekliyorum. Şu anda sadece saç ekiminde bile 1-1,5 milyar dolarları bulduk. Bu işe aklını, gönlünü, birikimini koymuş ve kurumsal bir yapıda işini sürdüren klinikler; önümüzdeki dönemin hazırlıklarını şimdiden yapmalı. Yaşadığımız bu olağanüstü süreç kayıplar getirse de, merdiven altı merkezlerin ortadan kalkmasına vesile olacak" dedi. Aynı zamanda Esteworld Sağlık Grubu Başkanı da olan Dr. Servet Terziler, "Genel sağlık hizmetinde kanser, böbrek nakli gibi büyük operasyonlar yer alıyor. Devletler arası anlaşmalarla ve sigortanın geçeceği yeni bir sistemle Türkiye'nin, sağlık turizminde milyarlarca dolar ciro yapacağını düşünüyorum. 2023 yılındaki 20 milyar dolarlık hedefe ulaşılması işten bile değil" şeklinde konuştu.