Osman Çobanoğlu ANKARA - Şirketler yetenekli gençleri 'Yetenek Kapısında' bulacak. Daha önce açılan, Cumhurbaşkanlığı ile TOBB'un koordinasyonunda, yerli yazılımla yürütülen 'Yetenek Kapısı' uygulamasına TOBB'a bağlı oda ve borsalara üye firmalar üye olmaya başladı. Sisteme yaklaşık 350 bin kayıt yapıldı. Yurt dışındakilerle birlikte irtibatta olunan üniversite sayısı ise 500'ü aştı. Sisteme işverenler, aradıkları özellikleri, gençler de kendi eğitim, özgeçmiş ve yeteneklerini içeren bilgileri işleyecek, yetenekli genç ve eleman arayan şirket buluşacak.
Yetenekli gençlere istihdam kapısı
25.06.2020 - 03:02 | Son Güncelleme: 25.06.2020 - 03:02
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanlığı ve TOBB 'Yetenek Kapısı'nı açtı. Firmalar, yerli yazılımla kurulan plaftormda yetenekli gençleri bulup işe alacak.
Etiketler : iş,iş kapısı,istihdam,işsizlik,
713422 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/713422.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER