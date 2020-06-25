Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Osman Çobanoğlu ANKARA - Şirketler yetenekli gençleri 'Yetenek Kapısında' bulacak. Daha önce açılan, Cumhurbaşkanlığı ile TOBB'un koordinasyonunda, yerli yazılımla yürütülen 'Yetenek Kapısı' uygulamasına TOBB'a bağlı oda ve borsalara üye firmalar üye olmaya başladı. Sisteme yaklaşık 350 bin kayıt yapıldı. Yurt dışındakilerle birlikte irtibatta olunan üniversite sayısı ise 500'ü aştı. Sisteme işverenler, aradıkları özellikleri, gençler de kendi eğitim, özgeçmiş ve yeteneklerini içeren bilgileri işleyecek, yetenekli genç ve eleman arayan şirket buluşacak.