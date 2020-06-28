Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye, Kurban Bayramı’nı Covid-19 salgını gölgesinde geçirecek. Bu sene yaklaşık 900 bin adet büyükbaş, 2 milyon 800 bin adet de küçükbaşın kurbanlık olarak kesilmesi bekleniyor. Hem insan hareketliliğinin yaşanacak olması hem de kurbanlık kesme işinin meşakkati sebebiyle, fiziki mesafe ve hijyen tedbirlerinde gevşeme yaşanmasından ve hastalığın yayılmasından korkuluyor. Bu sebeple vatandaşların kurallara sıkı sıkıya uyması, kurbanlıkların da izolasyonu sağlanmış merkezlerde, ehil kişilerce kesilmesi önem taşıyor. "Benim kurbanım ilk gün kesilsin" ısrarından vazgeçmesi gerektiğini belirten veteriner hekimler; kalabalık, sıra bekleme ve yoğunluk oluşmaması için, kesimlerin bayramın süreceği üç güne yayılması ve herkesin randevu gününe, saatine riayet etmesi gerektiğini vurguluyor. Türk Veteriner Hekimleri Birliği Başkanı Ali Eroğlu "Salgın sebebiyle kurbanlık hayvan nakillerinde, hayvan satış yerlerinin oluşturulmasında, kesim ve kesim sonrası halk ve çevre sağlığı hususlarında, toplu satış yerleriyle kesim yerlerinde muhtemel risklere ve olumsuzluklara yönelik sıkı tedbirlerin alınması önem arz etmektedir" ikazında bulundu.

BUNLARA DİKKAT!

Eroğlu, şunları kaydetti: Çiftlikten başlayarak kesim, nakliye ve dağıtım süreçlerinde veteriner hekimler aktif görev almalı. Şehirler arasında nakil işlemi yapacak kişiler gidiş ve dönüşlerde sağlık kontrolünden geçirilmeli. Pazarların kapasitelerinin yarısı kullanılmalı. Bütün alıcı ve satıcıların ateşleri ölçülmeli, eldiven, maske ve galoş gibi malzemeler giydirilmeli, hijyen tedbirleri sağlanmalı.

SALGIN, PAZARI ETKİLEDİ

Kurban Bayramı öncesinde hayvan pazarları hareketlendi. Pandemi sebebiyle sık yapılan fiziki mesafe ve maske ikazlarına rağmen, zaman zaman vatandaşların rahat davrandığı görülüyor. Özellikle pazarlıklarda uzun uzun el sıkışmalar dikkatlerden kaçmıyor. Satıcılar "Virüse karşı tedbirlerimizi alıyoruz. Fakat salgının pazara etkisi tabii ki var. İşlerimiz çok canlı değil, bu sebeple fiyatlar geçen seneye göre makul” şeklinde konuşuyor.