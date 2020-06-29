Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi haftanın ilk iş gününü yüzde 1,02'lık yükselişle tamamladı. Endeks, 1.174,60 puanlık artışla 115 bin 843,01 puandan kapanırken, toplam işlem hacmi 18,2 milyar lira oldu. Gün sonunda bankacılık endeksi yüzde 3,68, holding endeksi de 1,23 değer kazandı.
Borsa günü yükselişle kapattı
29.06.2020 - 18:50 | Son Güncelleme: 29.06.2020 - 18:57
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Borsa, haftanın ilk iş gününü yüzde 1,02'lık yükselişle tamamladı.
Kaynak: İHA
Etiketler : borsa,gün,yükseliş,
714472 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/714472.aspx
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