Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖNDER ÇELİK

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, dünya ekonomisinin 2020’yi kayıpla bitireceğini, Türkiye’nin ise yılı az da olsa pozitif büyümeyle kapatacağını belirterek “Devletimizin ve hükümetimizin sunduğu destek paketleri ile hızlı geri dönüşler aldık ve kısmi olumsuzluklara rağmen artık sadece iş konuşmaya başladık” dedi. Pandemi döneminde 450 online toplantı gerçekleştirdiklerini; yerel parayla ticaretin özendirilmesine yönelik Çin, Malezya, Hindistan, Japonya ve Kore İş Konseylerinin online toplantılar yaptığını anlatan Olpak “Önümüzdeki dönemin yeni parametreleri güven ve tedarik zinciri kavramları olacak. Batı ülkeleri daha yakın ülkelerden tedariği tercih edecekler. Bu sürecin kazananları, muhataplarına güven veren ülkeler olacak. Türkiye, Çin’e alternatif bir üretim üssü hâline gelebilir. Ancak süreci doğru okumalıyız, önümüzdeki dönemde özellikle Afrika gibi üçüncü bölge ve ülkelerde Türkiye-Çin olarak iş birliği yapabiliriz” değerlendirmesini yaptı.

EK VERGİLER KALICI OLMAZ

İthal ürünlere gelen ek gümrük vergilerinin kalıcı olacağını düşünmediğini belirten Olpak, iş dünyasının talebinin bu vergilerden önce haberdar olmak ve deprem vergisi gibi kalıcı olmaması olduğunu dile getirdi. Yayınlanan listelerde düzeltmeler de yapıldığını anlatan Olpak “İthal ürünlere gelen vergileri içeri kapanma olarak görmüyorum. Mevcudu ayakta tutmak için ne gerekiyorsa o yapılacak. Salgının bize dayattığı bir süreç olarak görmek lazım. Türkiye, tedarik zincirini kopartmadan ayakta kalabilmek ve pandeminin ekonomik zararlarını en aza indirmek için tüm enstrümanları kullanıyor. Önümüzdeki dönemin şartları içinde kamu yönetiminin iş hayatımızdaki ağırlığının daha da artacağını düşünüyoruz” ifadelerini kullandı. Türk iş dünyasının yurt dışında fiziki lojistik merkezleri ve yerel bankacılık sistemlerinin kurulmasını talep ettiğini kaydeden Olpak, önümüzdeki dönemde Türkiye’nin AB ile dış ticaretteki en önemli konu başlıklarından birinin ‘European Green Deal’ olacağını anlattı. Olpak “Yeşil yaşam olarak da değerlendirebileceğimiz bu konu çerçevesinde; üretimin her alanında yeşil standartları yakalamak için çalışmalıyız” diye konuştu.

ABD’DEN STA ÖNERİSİ

ABD İş Konseyi TAİK’in Transatlantic Talks seminerinde ABD'li Senatör Lindsey Graham'ı misafir ettiklerini anlatan Olpak “Graham 100 milyar dolarlık ticaret hedefinin bir adım ötesine geçilerek, ABD ile Türkiye arasında yeni bir STA (Serbest Ticaret Anlaşması) hedefinden söz etti. Bu yeni STA gündemi ilk kez bu kadar üst seviyede konuşuldu” dedi. Olpak, S-400’ün pazarlık konusu olduğunu ifade ederek ABD’yle hiç gündeme gelmeyen STA’nın pazarlığın bir boyutu olduğunu ifade etti.

İPEK YOLU PROJESİ RİSK

Çin’in Bir Kuşak ve Bir Yol (İpek Yolu) Projesi’nin lojistik açıdan Türkiye için riskler barındırdığını anlatan Olpak “Çin, bu konuda kararlı. Bunun önüne blok koyacak gücümüz yok. Buradaki zararı nasıl minimize edip faydamıza çeviririz ona bakıyoruz. Bu işten pay alabilmeye çalışmak... Bunu yapmadığımız takdirde ihracatının yüzde 50'sini AB'ye yapan Türkiye için ‘Bir Kuşak ve Bir Yol’ risk oluşturuyor” ifadelerini kullandı.