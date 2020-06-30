Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ipsos araştırma şirketinin yaptırdığı araştırmaya göre hem tüm kategoriler hem de bankacılık ve finans kategorisinde iki hafta üst üste en çok hatırlanan reklam, İlk Akla Gelen, En Çok Hatırlanan ve En Çok Beğenilen Marka sıralamasında zirvedeki yerini korudu. Halkbank Kurumsal İletişim Daire Başkanı Dr. Hasan Zeybek "Reklamı, bir Halkbank çalışanının halkı tanıma ve bankacılığı öğrenme çatısı üzerine kurduk. Başarının anahtarının gerçekçilik ve samimiyet olduğuna inanıyorum. Kerem Alışık ve genç Halkbank çalışanı Ömer arasındaki diyalogla bankamız içinde 82 yıldır devam eden deneyim aktarımını ve Halkbank'ı nasıl geleceğe taşıdığımızı aktarmayı hedefledik" dedi.