Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ukrayna'nın Antalya Konsolosu Viacheslav Khomenko “Güneş, deniz, Türk milletinin misafirperverliği ve her şey dâhil konsepti sayesinde yıldan yıla gelen Ukranyalı turist sayısı artıyor. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, bu sezonun hazırlığını tanıttı. Otel organizasyonlarındaki güvenlik tedbirleri; plajlar, oteller ve tarihî yerlerde turistlerin uyması gereken kurallar gösterildi. Türkiye birçok adım attı, turistlerin de dikkatli olması lazım” dedi. Antalya'ya geçen sene en çok turist gönderen ülkeler arasında 5,6 milyon ile Rusya birinci, 2,7 milyon ile Almanya ikinci ve 804 bin turist ile Ukrayna üçüncü sırada yer aldı.