Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gürcan şu bilgileri verdi: Online ziyaretçi sayımız 2'ye katlandı, müşterilerimizin yüzde 75'i bizi mobil cihazlardan ziyaret etti. Özellikle kadın ve genç ziyaretçi sayımızdaki yüksek artış ve yeni müşteri kazanımı bizim için çok değerli oldu. Teknosa.com'da sipariş sayımız 5,5 kat arttı, 4 kat fazla ürünü müşterilerimizle buluşturduk. Evde eğitim, eğlence ve uzaktan çalışmaya dönük olarak notebook'lar, tabletler, gaming ürünleri, akıllı telefonlar, yazıcılar, wireless modemler ve konsollar çok satıldı. Kişisel bakımda özellikle tıraş makineleri ve saç kesme ürünleri en çok satan ürünler arasında yer aldı. Bazı ürünlerin online satışlarında 5-10 kat arası ciro artışları gördük. Salgın süreciyle birlikte tüm dünyada online alışverişte sıçrama yaşandığına dikkat çeken Gürcan "Kısa sürede 5 yıl sonrasının e-Ticaret trendlerine geçiş yapıldı" ifadelerini kullandı.