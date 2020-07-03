Bu hizmeti ilk hayata geçiren Sompo Sigorta'nın Genel Müdür Yardımcısı Şenol Ortaç "Yurt dışı seyahatlerde koronavirüs teşhisiyle oluşacak tedavi giderlerini karşılıyoruz. Sigortalımızın karantina sebebiyle yurt dışında gerçekleşecek konaklama, yemek, giyim giderlerini, nakil hizmetini de poliçedeki limitler dâhilinde teminat altına alıyoruz. Covid-19 tedavisi, Avrupa’da çok maliyetli. Dolayısıyla ürünümüz avantaj sunuyor" dedi.
Seyahat sigortasına koronavirüs dâhil oldu
03.07.2020 - 03:41 | Son Güncelleme: 03.07.2020 - 03:42
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Yurt dışı seyahat sigortası poliçelerine, koronavirüs tedavisi de eklendi.
Etiketler : seyahat sigortası,
715263 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/715263.aspx
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