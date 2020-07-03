Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bu hizmeti ilk hayata geçiren Sompo Sigorta'nın Genel Müdür Yardımcısı Şenol Ortaç "Yurt dışı seyahatlerde koronavirüs teşhisiyle oluşacak tedavi giderlerini karşılıyoruz. Sigortalımızın karantina sebebiyle yurt dışında gerçekleşecek konaklama, yemek, giyim giderlerini, nakil hizmetini de poliçedeki limitler dâhilinde teminat altına alıyoruz. Covid-19 tedavisi, Avrupa’da çok maliyetli. Dolayısıyla ürünümüz avantaj sunuyor" dedi.