Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hiçbir ülkenin böyle tedbir aldığını zannetmediğini söyleyen el-Zawawi "Otellerde çok önemli tedbirler alınmış. Antalya'da bunların hepsini bize gösterdiler. Türkiye'nin bu konuda güvenli olduğuna şahit oldum. Türkiye'nin aldığı tedbirlere ne kadar güvendiğimi soracak olursanız ailemi buraya tatile getirmeyi dört gözle beklediğimi söyleyerek cevap veririm" ifadelerini kullandı.



TURİSTE DE ÜCRETSİZ TEDAVİ

Ülkeye girişte uygulanan 14 günlük karantinanın kaldırılmasının önemine de işaret eden el-Zawawi "Bu uygulama turizmi bitirir. Turistler ülkeye girdiğinde kontrolleri yapılacak ve virüs tespiti hâlinde tıpkı Türk vatandaşları gibi ücretsiz tedavi edilecekler. İzole edilmesi gerekenler otellerde özel bölümlerde misafir edilecek. Onlar için de hazırlık yapılmış" dedi.



Karavanda bir gün 400 TL'den başlıyor

Bir taraftan en az temas ve hijyen kaygısı, diğer yandan otel fiyatlarındaki hızlı artış, karavan tercihini artırdı. Yazın sahillere, kışın yayla ve millî parklarda konaklama amaçlı kullanılan karavanlar, bir aracın arkasına sabitlenerek çekilen ya da motorlu bir araç olarak dizayn edilenler olmak üzere ikiye ayrılıyor. Çekme karavanlar 60-90 bin lira arasında değişirken, motokaravanlarda 100 bin lira ile 400 bin lira ortalama fiyatlar bulunuyor. Fiyat aralığı ise donanımına göre değişiyor. Karavan tatili yapmak isteyip de satın almak istemeyenler ise günlük 400-600 lira arasında bulunan fiyatlarla kiralama yapabiliyor. İçinde duş, mutfak imkânı olmayan karavanlar için kamp yapılacak yerin önemli olduğunu söyleyen Ulusal Kamp ve Karavan Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Atilla Savaşçı, yaklaşık beş bine yakın karavan sahibi bulunduğunu dile getirdi.