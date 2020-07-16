Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kazanın hidrolik testini gerçekleştiren AEM-Teknoloji AŞ Volgodonsk Şubesi Müdürü Rovshan Abbasov “Hidrolik testlerle hem reaktör basınç kazanının baz metalinin ve kaynaklanmış ek yerlerinin sağlamlığı hem de bu parçaların belirlenen hizmet ömrü olan 60 yıllık süre zarfında nükleer santralde çalışmaya hazır olduğu onaylanmış oldu” dedi. Türkiye'nin ilk nükleer santrali Akkuyu’da dört adet Rus tasarımı 3+ nesil VVER reaktörü bulunacak. Her bir reaktör 1.200 megavat kapasiteye sahip olacak. İlk ünitenin 2023 senesinde faaliyete geçmesi planlanıyor.