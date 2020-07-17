Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Pandemi dönemi, bireylerin harcamalarını ve tasarruflarını gözden geçirmelerine sebep oldu. Covid-19 ile birlikte birikim yapmanın önemini bir defa daha gördük. Vatandaşlarda bu dönemde tasarruf yapma eğiliminin arttığı gözlendi. Türkiye Sigorta Birliği Başkanı Atilla Benli "Bu kapsamda özel emeklilik sistemi öne çıktı. BES'teki toplam fon büyüklüğü 2019 sonundan bu yana 19,2 milyar TL'lik artışla 138,3 milyar TL'yi buldu. Bu büyüklüğün 19 milyar 566 milyon TL'lik kısmını devlet katkısı oluşturdu. Otomatik Katılım uygulamasında ise fon büyüklüğü, haziran sonu itibarıyla 9 milyar 863 milyon liraya yükseldi. Sistemdeki çalışan sayısı 104 bin artışla, 5 milyon 458 bini geçti. Böylece özel emeklilik toplam fon büyüklüğü 148 milyar TL'yi aştı. Pandemi döneminin ardından ilginin artacağını düşünüyoruz" dedi.