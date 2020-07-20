Çeyrek altın ne kadar, gram altın ne kadar? 20 Temmuz Pazartesi altın fiyatları haftaya nasıl başladı merak ediliyor ve araştırılıyor. Geçtiğimiz haftadan bu yana yükselişte olan altın fiyatları, haftanın ilk işlem gününe de yüksek seviyeden giriş yaptı. Gram altın fiyatı, haftaya 398 Türk Lirası seviyesinde başladı. Peki, gram ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? İşte detaylar...
ATA ALTIN
ALIŞ: 2.668,00
SATIŞ: 2.680,60
CUMHURİYET ALTINI
ALIŞ: 2.655,00
SATIŞ: 2.690,00
TAM ALTIN
ALIŞ: 2.564,18
SATIŞ: 2.613,91
YARIM ALTIN
ALIŞ: 1.295,30
SATIŞ: 1.311,20
ÇEYREK ALTIN
ALIŞ: 649,70
SATIŞ: 656,50
GRAM ALTIN
ALIŞ: 398,60
SATIŞ: 399,65