Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çeyrek altın ne kadar, gram altın ne kadar? 20 Temmuz Pazartesi altın fiyatları haftaya nasıl başladı merak ediliyor ve araştırılıyor. Geçtiğimiz haftadan bu yana yükselişte olan altın fiyatları, haftanın ilk işlem gününe de yüksek seviyeden giriş yaptı. Gram altın fiyatı, haftaya 398 Türk Lirası seviyesinde başladı. Peki, gram ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? İşte detaylar...

ATA ALTIN

ALIŞ: 2.668,00

SATIŞ: 2.680,60

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 2.655,00

SATIŞ: 2.690,00

TAM ALTIN

ALIŞ: 2.564,18

SATIŞ: 2.613,91

YARIM ALTIN

ALIŞ: 1.295,30

SATIŞ: 1.311,20

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 649,70

SATIŞ: 656,50

GRAM ALTIN

ALIŞ: 398,60

SATIŞ: 399,65