Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ali Çelik - Geçtiğimiz hafta içi otomotiv basını ile online toplantıda bir araya gelen Ford Otosan Genel Müdürü Haydar Yenigün, önemli açıklamalarda bulundu. Global pazarları çok yakından takip ettiklerini dile getiren sektörün deneyimli ismi “Görüyoruz ki endüstriler toparlanıyor, ancak bir yıl öncesine kıyasla rakamlar hâlâ önemli ölçüde düşük. Avrupa pazarı normalleşirse, toparlanma daha hızlı olacak. İhracat bizim için çok önemli. Pandeminin gidişatı ve Avrupa pazarlarının durumuna göre yıl sonu öngörülerimizi revize ediyoruz” dedi.



Sürdürülebilir bir süreç istiyoruz

Haydar Yenigün iç pazardaki canlılığa dikkat çekerek “Bu ayki satış rakamları 85-90 bin bandına dayandı. Bazı bayilerle konuşuyorum, araba olsa 120-130 bin diye telaffuz edilen rakamlar var. Tabii bu normal bir durum değil. Sürekli “işleriniz çok iyiymiş, çok iyi satıyorsunuz” diyorlar. Biz bunu değil, sürdürülebilir bir piyasa, sürdürülebilir bir ekonomi isteriz. Bu yıl 500 bin araç satılması planlanıyorsa, tabii ki daha iyi olsun. 550 bin olsun. Ama biz bu sene 550 bin araç satılıyor derken, bugün neredeyse 800-850 bin araç telaffuz ediliyor. Örneğin, müşteri araç almak istiyor ve biz diyoruz ki sana aracı eylül aracında verelim. Bir otomotiv şirketi için en istenmeyen durum budur. Tam tersi de kötü. Elinizde araç olup müşteri olmayabilir. Bir otomotivci olarak söylüyorum; bunun maliyeti katlanılabilir bir durum değil. Küçük ölçekli şirketleri, hele ki ithalatçıları iflasa götürecek bir durum. Her ikisinin de minimumda olması gereken bir endüstri olması gerekirken, biz bu seneyi böyle geçiriyoruz. Altındaki en önemli neden; ucuz faizli kredi. Ne kadar sürer daha bilmiyoruz ama şu anda tüm çabamız pazardaki talebe yetişmek. Umuyorum, temmuz ayı, ağustos içinde bu sıkıntıları gidereceğiz. Bütün markalar da aynı hedefte ilerliyor zaten” ifadelerini kullandı.