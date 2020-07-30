Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Altınordu ilçesine bağlı Saraycık Mahallesi'nde bazı üreticiler fındığı kendi imkanlarıyla toplarken bazıları da mevsimlik tarım işçisi tutuyor.

Üreticilerden Cevdet Demir, gazetecilere, fındık hasadına bugünden itibaren başladıklarını belirterek, ilk gün 500 kilogramın üzerinde fındık topladıklarını söyledi.

İmece usulüyle ürünlerini hasat ettiklerine dikkati çeken Demir, bahçede koronavirüse karşı kendi önlemlerini aldıklarını dile getirdi.

Demir, Kurban Bayramı'nın birinci günü ara verecekleri hasada daha sonra devam edeceklerini kaydederek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan fındık fiyatlarından memnun olduklarını anlattı.

Hayati Candan da mahsullerinin erken olgunlaşmasıyla hasata başlama kararı aldıklarını belirterek, yaklaşık 10 işçiyle fındık topladıklarını söyledi.

Fındık hasadının birçok meyve ve sebzeye göre zahmetli olduğuna işaret eden Candan, özellikle sıcak havanın kendilerini zorladığını belirtti.

Fındık fiyatlarına da değinen Candan, "Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Fındık fiyatı bizleri memnun etti. Bu sene gerçekten üreticilerin sesi duyuldu. Bu yıl fiyatların istediğimiz gibi açıklanması yüzümüzü güldürdü. Fiyatların erken açıklanması bize çifte bayramı yaşattı." diye konuştu.

Cevdet Demir de fındık fiyatının hasattan önce açıklanmasının kendilerini memnun ettiğini dile getirerek, "Geçtiğimiz yıllarda böyle uygulamalar yoktu. İşçi ve diğer masraflar ne olacak bilemiyorduk. Herkes tereddüt içindeydi. Şimdi hasat başlamadan fiyat açıklandı ve tarihte ilk defa duyulmuş bir rakam. Şu an herkes fındığına sahip çıkmak zorunda. Üretici bayram ediyor." ifadelerini kullandı.

- TZOB'DEN ÜRETİCİYE ÇAĞRI

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, fındıklarını erken hasat eden üreticilere ürünlerini pazara erken indirmemeleri çağrısında bulundu.

Fındık ihraç tarihlerinin 15 Ağustos olarak belirlendiğini ifade eden Soydan, üreticilerin bu tarihi beklemelerini istedi.

Soydan, üreticileri ürünlerini yeterince kuruttuktan sonra depolamaları konusunda da uyardı.