Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Önder Çelik İSTANBUL - İstanbul Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İFMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Haydar Gören, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Levant kalite fındık için 22 TL, Giresun kalite fındık için de 22,5 TL olarak açıkladığı destekleme alım fiyatının üreticilerin sosyal refahını sağlamak açısından gayet iyi olduğunu söyledi. İhracatçının dış pazarlarda rekabette en büyük endişesinin belirsizlik olduğuna işaret eden Gören “Fındıkta bir devlet politikasının oluşmasını arzuluyoruz. Burada Toprak Mahsulleri Ofisinin de (TMO) konumu büyük önem taşıyor” dedi. TMO'nun geçen yıl kilogramını 16,5 liradan aldığı ürünleri 2020 yılının mart, nisan ve mayıs aylarında kademeli fiyatlar ile 24 liralara varan rakamlarla sattığını anlatan Gören, burada üreticinin değil de TMO'nun kazançlı çıktığı konusunda eleştiri getirdi. “İhracatçılar, ‘TMO piyasayı dengeleyen bir regülatör kurum mu yoksa ticari bir kuruluş mu?’ sorusunun cevabını arıyor” diyen Gören, TMO'nun üreticiden aldığı ürünü gerek görüldüğü taktirde hangi şartlarda ve hangi fiyattan satacağının da önceden belirlemesi gerektiğini kaydetti. 2019’u 2 milyar 32 milyon dolar ile kapatan sektörün ocak-temmuz dönemindeki ihracatının 1 milyar 99 milyon dolara ulaştığını belirten Gören “Bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yaklaşık yüzde 25 artış sağlandı” diye konuştu. Gören, bu yılki ihracat beklentilerinin 2,3 milyar dolar olduğunu kaydetti.



Rakipler güçleniyor payımız azalıyor

Türkiye’nin fındıkta dünya ticaretindeki payının yüzde 86’lardan yüzde 65’lere gerilediğini belirten Gören “ABD, İtalya ve Gürcistan ciddi politikalar oluşturarak üretimlerini sürekli artırıyor. Bizde dekar başına ortalama verim 84 kilogram iken ABD’de 236, İtalya’da 153, Gürcistan’da 180, Azerbaycan’da ise 121 kilogram seviyesinde. Bu böyle devam ettiği takdirde ülkemiz, etkisini kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kalabilir” dedi.