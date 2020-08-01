Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gram altın fiyatları şu dakikalarda 438 lira seviyesinde hareket ediyor. Altının ons fiyatı ise gün içerisinde 1971 dolara kadar yükselirken, şu sıralarda 1950 dolardan işlem görüyor. Uzmanlar ise gram altında 438 lira seviyesin kritik önemde olduğunu belirtti. Gram altın fiyatları, ons altın ve dolar kurundaki yükselişin etkisiyle dün tarihi zirvesini 444.38 liraya taşırken; Kurban Bayramı arefesi sebebiyle piyasaların yarım gün açık olacağı yeni güne 441 lira seviyesinden başladı. Gram altın, gün içerisinde en düşük 437.39 lira, en yüksek ise 443.95 lira seviyesini görürken; saat 12.15 itibarıyla yüzde 0.81 oranında düşüşle 438.76 lira seviyesinde hareket etti. Aynı dakikalarda çeyrek altın 733 lira, Cumhuriyet altını da 2 bin 918 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı en yüksek 1971 dolar seviyesini görürken; şu dakikalarda yüzde 0.98 oranında düşüşle 1950 dolardan işlem gördü.