Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Elli konteynerden müteşekkil 1.992 ton ağırlığındaki tren, "Demir İpek Yolu" olarak da adlandırılan "Orta Koridor" üzerinden geçen en uzun ithalat treni olarak kayıtlara geçti. Tren, ağırlıklı olarak elektronik malzeme ve tıbbi malzemeler taşıyor. Trende Almanya ve İtalya varışlı dört adet konteyner de yer alıyor. Çin, Rusya üzerinden Avrupa'ya yönelik demir yolu yük taşımacılığının yüzde 30'unu Orta Koridor'a kaydırmayı planlıyor. Böylece kuzey hat olarak belirtilen Çin-Rusya (Sibirya)- Belarus üzerinden Avrupa'ya gerçekleştirilen ve yılda 5 bin 500 trenle yapılan taşımacılık faaliyetinin, ilk etapta 1.000, daha sonra ise 1.500 seferinin Türkiye üzerinden gerçekleştirilmesi öngörülüyor. BTK ve Orta Koridor üzerinden Çin (Xi'an)-Türkiye (İzmit-Köseköy) güzergahında seyredecek trenler, seferlerini ortalama 10 günde tamamlayacak.