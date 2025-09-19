Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Dünya genelinde 8 bin çalışanı var! Alman Stabilus 450 kişiyi işten çıkaracak

Dünya genelinde 8 bin çalışanı var! Alman Stabilus 450 kişiyi işten çıkaracak

Ekonomi Haberleri  / Anadolu Ajansı

Dünya genelinde 8 bin personeli bulunan Alman otomobil parçası tedarikçisi Stabilus, kemer sıkmaya gitti. Alman dev, tasarruf planı kapsamında 450 kişiyi işten çıkaracak. 

Stabilus’tan yapılan açıklamada, hiyerarşilerin azaltılması ve karar alma sürecinin hızlandırılmasını da içeren “maliyet düşürme programı” başlatılacağı belirtildi.

450 KİŞİYİ İŞTEN ÇIKARACAK 

Bu kapsamda, yaklaşık 450 kişinin işten çıkarılmasının planlandığı ifade edilen açıklamada, Almanya ve ABD'deki fabrika ve ofislerin birleştirileceği bilgisine yer verildi.

DÜNYA ÇAPINDA 8 BİN KİŞİYİ ÇALIŞTIRIYOR 

Söz konusu işten çıkarma planı, şirketin toplam iş gücünün yaklaşık yüzde 6’sına tekabül ediyor. Stabilus, dünya çapında 8 bin kişiyi çalıştırıyor.

