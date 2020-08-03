Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ocak-mart döneminde haberleşme sektöründe yapılan yatırım tutarının yaklaşık 3,5 milyar lira olduğuna işaret eden Karaismailoğlu, yatırım tutarında geçen yıla göre yüzde 66’nın üzerinde artış sağlandığını vurguladı. İşletmeler, afet ve acil durumlar ile pandemi nedeniyle artan trafiğe istinaden kapasite artırımına yatırım yaptı. Karaismailoğlu, bu yılın ilk üç aylık döneminde haberleşme sektöründe faaliyet gösteren firmaların toplam gelirinin de 2,2 milyar lira artışla 17,6 milyar lirayı bulduğunu açıkladı.