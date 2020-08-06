Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ticari araç satışlarında temmuz büyümesi ise yüzde 610'u aştı. Artışta, 2019 yılının son çeyreğinde devreye giren ucuz krediyle artan talebin bu yıla sarkması, ardından Hazine ve Maliye Bakanlığının başlattığı yeni indirimli kredi ve bir yıl ödemesiz dönem, talebin patlamasına sebep oldu.

Otomotiv Distribütörleri Derneği'nden (ODD) yapılan açıklamaya göre, Türkiye'de otomobil ve hafif ticari araç pazarı, bu yılın ocak-temmuz döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 60,3 artarak 341 bin 469 adet olarak gerçekleşti. Hafif ticari araç pazarındaki yüzde 610'luk büyümeyle satış rakamı sadece bir ayda 17 bin 974'e ulaştı. Ticari araç satışındaki artışta ticaret ve üretimin devamıyla, işletmelere sağlanan imkânların da etkisi büyük oldu.



SEDAN, BENZİNLİ, 1.600 CC ALTI

Otomobil talebinde 1600 cc'nin altındaki otomobillerin payı yüzde 94,8 paya ulaşırken, 1.600-2.000 cc araç satışları yüzde 20 artışla yüzde 2 paya ulaştı. 2.000 cc üzerindeki araçların satışı da yüzde 5 azaldı. Yakıt tipinde benzinliler yüzde 50,3, dizel araçlar yüzde 42,1, otogazlılar yüzde 4,5 pay alırken, kalan bölümü elektrikli ve hibrit araçlar oluşturdu. Renkte beyaz, tipte sedan tercihi yine öne çıktı.