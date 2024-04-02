7/24 para transfer sistemi FAST'ta işlem limiti 100 bin liraya yükseltildi

Bankalar arası 7/24 para gönderme sistemi olan FAST'ta işlem tutar limitleri yükseltildi. 4 Nisan itibarıyla FAST işlem limiti 100 bin TL'ye, FAST-TR Karekod kullanılarak gerçekleştirilecek işyeri ödemelerinde ise 250.000 TL olacak.

Merkez Bankası, 7/24 para transfer sistemi olan FAST ile ilgili yeni bir karar aldı. Buna göre işlem limitlerinde dikkat çeken bir artış gerçekleşti.

PARA TRANSFER LİMİTİ 2 KATINA ÇIKTI

FAST işlem tutar limitleri 4 Nisan itibarıyla para transferlerinde 100 bin TL'ye çıkarıldı. Bu limit daha önce 50 bin TL olarak uygulanıyordu. FAST-TR Karekod kullanılarak gerçekleştirilecek işyeri ödemelerinde ise 100 bin TL olan işlem limiti 250 bin TL'ye yükseltildi.

Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Yeni nesil anlık ödeme sistemi FAST (Fonların Anlık ve Sürekli Transferi), Türkiye’de ödemeler alanında neden olduğu yenilikçi yaklaşım ve katman servisleri ile günün her saati güvenli, hızlı ve kolay bir şekilde ödeme yapılmasına olanak sağlamakta olup alışveriş işlemlerinde nakit ve kartlı ödeme yöntemlerine alternatif bir yöntem olarak hızla yaygınlaşmaktadır.

2023 yılı aralık ayında planlanıp FAST katılımcılarına duyurulduğu üzere; kullanıcıların FAST sistemine gösterdikleri ilgi ve ödemeler ekosisteminin dinamik gereksinimleri göz önünde bulundurularak, 4 Nisan 2024 tarihi itibarıyla FAST işlem tutar limitleri para transferlerinde 50.000 TL’den 100.000 TL’ye, FAST-TR karekod kullanılarak gerçekleştirilecek dinamik doğrulamalı işyeri ödemelerinde ise 100.000 TL’den 250.000 TL’ye yükseltilecektir."