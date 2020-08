Türkiye Gazetesi

Sıfır aracı en erken iki ayda teslim alabileceğini öğrenen vatandaşlar, mecburen ikinci el araçlara yönelirken, satıcılar fiyatların her hafta güncellendiğine dikkat çekti. Adana Oto Alım Satım Komisyoncuları Esnaf Odası Başkanı Mehmed Güveloğlu, koronavirüste ikinci dalga söylentisinin bile fiyatlara yansıdığına dikkat çekerek, her beş on günde bir fiyatların güncellendiğini kaydetti. Kredi faizlerindeki yükselişlerin ikinci el araç alım-satımını etkilemeyeceğini belirten Güveloğlu “İkinci el araç satımında kredili satış oranımız yüzde 20. Yüzde 80’i nakit satılıyor” dedi. Fiyatların artık eski düzeyine inmeyeceğini belirten Güveloğlu “Otomobil piyasası artık düşmez. Her şey dönüyor, dolaşıyor üretime çıkıyor. Üretim yok. Üretim olması lazım. Şu anda bir vatandaşımız hangi sıfır arabayı almak istese üç beş ay sıra beklemesi gerekiyor ve o süre içerisinde de alıp alamayacağı meçhul. Çünkü ikinci dalga olursa üretim tekrardan duracak ve yine insanlar ikinci ele yönelecek” diye konuştu.