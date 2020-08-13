Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Canan ERASLAN

İSTANBUL

Son yıllarda iş dünyasının "İş var kalifiye eleman yok" diye şikâyet ettiği istihdam piyasasında çok önemli gelişmeler yaşanıyor. Kalifiye eleman arayan sektörler, aradıkları alanda eğitim veren meslek liselerini destekliyor, başarılı öğrencilere istihdam sağlıyor, üniversite eğitimi almak isteyenlerin arkasında duruyor, eğitimleri boyunca burs veriyor ve sonunda kalifiye eleman ihtiyacını karşılıyor.

Sanayicinin yanı sıra devletin İŞKUR ve KOSGEB aracılığıyla verdiği iş eğitimleri, kadınlar ve engellilerin istihdamını kolaylaştırmak yaptığı çalışmalar da iş arayanların kolunda 'altın bilezik' bulundurmasını sağlamaya yönelik çalışmalar olarak dikkat çekiyor. Aile ve Çalışma Bakanlığı, meslek edindirmeye ilişkin çalışmalarla, gençler ve kadınların istihdamını kolaylaştıran aktif işgücü programhlarına son 2 yılda 4,6 milyar lira aktardığını bildirdi. Koç Holding, 2006 yılında başlattığı 'Meslek Lisesi Memleket Meselesi' kampanyası ile farkındalığı artırdı, iş dünyasının bu alana desteğinin artışında önemli katkı sağladı. Ardından TOBB, İSO, ATO, ASO gibi iş dünyası örgütleri meslek liselerini destekleme çalışmasında bulundu. Ege Üniversitesi ile Deri Sanayicilerinin yaptığı iş birliği ile, üniversite sınavında ilk 20 bin arasına giren ve Deri Mühendisliği bölümünü seçenler eğitimleri boyunca net asgari ücret kadar karşılıksız burs alıp, mezun olduklarında doğrudan istihdam edilmelereni sağlayacak çalışma da üniversite-sanayi iş birliğinin son başarılı örneklerinden biri oldu. Tüm bu çalışmalar sonucunda "diplomam olsun da işe sonra bakarım" düşüncesinin yerini "Mesleğim olsun" çalışması aldı ve meslek lisesi tercihlerinde yüzde 40'a varan artışlar yaşandı. Bu artışta, desteklenen meslek liselerinin salgın sürecinde maskeden dezenfektana, solunum cihazından siperliğe kadar birçok acil ürünü imal etmesinin de katkısı oldu. TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da TOBB ETÜ iş birliğindeki meslek okullarının 106 programının 104'ünün tamamen dolduğunu, doluluk oranlarının yüzde 99,28 olduğunu belirterek mesleki eğitime desteklerini devam ettireceklerini dile getirdi.

MESLEK LİSELİLER 'ARA' DEĞİL 'ARANAN' ELEMAN

Diğer iş dünyası kuruluşları gibi İstanbul Sanayi Odası meslek liselerini destekliyor. Oda tarafından desteklenen 35 meslek lisesinin puanları yükseldi, doluluk oranları yüzde 100'e ulaştı. Yeni neslin sanayi ve mesleki eğitime ilgisinin güvenli geleceğin garantisi olduğuna dikkat çeken İSO Başkanı Erdal Bahçıvan "Mesleki eğitime talep geçen yıla göre yüzde 40 arttı. Bu okullarımıza verdiğimiz desteğin sonuçlarını böyle sine yoğun ilgiyle gördüğümüz için son derece mutluyuz" dedi. Destekledikleri 35 okulun LGS başarı yüzdesinin artmasından da gurur duyduklarını ifade eden Bahçıvan "Gençlerin mesleki eğitime artan talebi sanayicinin motivasyonunu artırıyor. Bu ilgi geleceğimizin garantisi" diye konuştu.

Meslek liselilerin ara değil aranan eleman olduğunu, kariyerlerine böyle başladığını söyleyen Bahçıvan "MEB ile imzaladığımız protokolle İstanbul'da 35 meslek okulu ve 5 güzel sanatlar lisesi ile iş birliği yaptık. İSO, 20 bini aşkın üyesiyle bu desteğe katkı sağlıyor. İSO himayesindeki birçok mesleki okul, cerrahi maske, siperlik, solunum cihazı, 3 boyutlu yazıcı gibi yüksek teknoloji ürünleri geliştirdi. İSO'nun desteklediği 22 bölüm de bu yıl ilk kez açıldı" dedi.

MESLEK EĞİTİMİNE 2 YILDA 4.6 MİLYAR TL

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, aktif iş gücü programlarına son 2 yılda 4,6 milyar lira aktarıldığını söyledi. Genç girişimcilere 721 milyon lira aktarıldığını, 18-29 yaş gençlerin kendi işini kurup Bağ-Kur kapsamına girmesi halinde sigorta primlerinin devlet tarafından karşılandığını vurguladı. Ayrıca KOSGEB ve İŞKUR tarafından da çeşitli meslek edindirme kursları açılıp binlerce gence eğitim verildi.