Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TürkTelekom'un Genç Yetenek Programı ‘Türk Telekom START'ın Staj Programı online olarak başlıyor. Genç yetenek programı ‘Türk Telekom START'ın Staj Programı'na kabul edilen gençler, 17Ağustos'ta online stajlarına başlıyor. 5 hafta sürecek programa dahil olacak gençler, staj boyunca, online olarak kapsamlı bir eğitim- gelişim sürecine tabi tutulacaklar.

50 gence Türk Telekom'da staj imkanı

Programa gösterilen yoğun ilgiden mutlu olduklarını söyleyen Türk Telekom İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Emre Vural, ''Tüm mülâkat ve başvuru sürecimizi online olarak yürüttük. Üniversitelerin 3. ve 4. Sınıf öğrencileri, yeni mezunlar, yüksek lisans öğrencileri ile iş hayatında en fazla bir yıl deneyimi olan gençlerin başvurabildiği programımızda START Stajım Modülüne tam 4 bin 406 başvuru aldık. Bu başvurular arasından çeşitli mülâkatlar sonucunda 50 gencin şirketimizde staja başlamasını planlıyoruz. Bu yıl pandemi sürecinin de etkisiyle ilk kez START Staj programımızı, başvurulardan gelişim programına kadar, uçtan uca online olarak tasarladık. İnanıyorum ki gençlerimiz, START Stajım Online Gelişim Programı sayesinde tüm kariyer yolculuklarında yararlanacakları benzersiz bir deneyimin parçası olacaklar'' dedi.

Verilen bilgiye göre, program kapsamında gençler, telekomünikasyon sektörünü yakından tanıma, oyunlaştırma, yazılı iletişim, sunum becerileri, Office Programları gibi birçok alanda eğitim alma fırsatına sahip olacaklar. Program süresince şirketin üst yöneticileriyle de sohbet ortamında bir araya gelecek olan adaylar, aynı zamanda büyük resimden global trendlere kadar, çeşitli güncel konularda vizyon geliştirici oturumlara dahil olacaklar. Yeni nesil çalışma süreçlerinden tasarım odaklı düşünme yaklaşımı ile gelişimleri desteklenecek START'lar, proje fikri geliştirme, tasarlama ve stajları boyunca hazırladıkları projeleri jüriye sunma imkanı bulacaklar.