Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EXPO katılımcıları, bu sene ilk defa ziyaretçileri ile sadece fuar alanında değil dijital platformlar üzerinde de buluşacakları ‘Hibrit Fuar’ teknolojisinin imkânından yararlanacak. Başta enerji, bilgi teknolojileri, makine ve gayrimenkul sektörleri olmak üzere 24 farklı sektöre ev sahipliği yapacak fuarın, teması ise ‘Sinerji Burada’ olacak. Dört gün boyunca devam edecek fuarla eş zamanlı olarak birçok konferans, panel, ülke sunumları, bölgesel forumlar ve ikili iş görüşmeleri de düzenlenecek. MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, ekonomi yönetiminin doğru ve yerinde hamleleriyle pandemi sonrasında Türkiye’nin cazibe merkezi olmasını beklediklerini ifade ederek “MÜSİAD EXPO, imalat, yatırım, ihracat anlayışıyla çalışan, inanmış MÜSİAD üyeleriyle ekonomimizin itici gücü olacak. Bu atılımda MÜSİAD üyelerimizin fuara katılarak Türkiye’nin geleceğinde yer alma fırsatını kaçırmayacaklarına inanıyorum” dedi. TÜYAP Fuarcılık Genel Müdürü İlhan Ersözlü de pandemi etkisini en aza indirmek için fuar katılımcılarına ‘Hibrit Fuar’ tecrübesini sunacaklarını açıkladı. MÜSİAD Global Üst Kurulu Başkanı Adnan Bostan ise fuarı 100 bine yakın kişinin ziyaret etmesini beklediklerini ifade ederek, şöyle konuştu: Bu yılki fuarımız yaklaşık 10 bin ikili iş görüşmesine ev sahipliği yapacak. Elli ülkeden 400 yabancı alım heyeti ile İSO İlk 500 ve İkinci 500 Satın Alma Heyetleri de fuarımızda yer alacak. Fuarımıza 24 sektörden 400’ün üstünde firma katılacak. Fuara ayrıca 124 ülkeden ziyaretçinin geleceğini tahmin ediyoruz.