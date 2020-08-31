Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bu sayede ürün ganımı iyice güçlendiren Skoda, hedeflerini de bu doğrultuda yükseltmeye devam ediyor Galataport’ta gerçekleştirilen Scala lansmanında konuşan Yüce Auto-SKODA Genel Müdürü Zafer Başar “Son dönemde markamız, model çeşitliliğini önemli oranda artırdı. Bildiğiniz gibi SUV modellerimiz, yenilenen SUPERB ve yakında aramıza katılacak yeni OCTAVIA ile genç bir ürün gamına sahibiz. Bugün yakından tanıyacağınız SCALA en yeni modellerimizden biri olarak müşterilerimize sunuluyor. Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de büyüme hedeflerimiz var ve SCALA bu hedeflerimize ulaşma yolunda bize destek olacak önemli bir model. 2020’nin başında belirlediğimiz satış hedefimizi değiştirmedik ve minimum 25 bin adetlik hedefe ulaşmayı amaçlıyoruz. Yeni SCALA için 2020 yılı satış hedefimiz ise 7.000 adet. Bu sayede yıl sonunda en çok satan ilk iki modelimizden biri olacak ve önümüzdeki dönemde ilk 5 marka arasına girip yüzde 7 pazar payı alma hedefimize önemli destek sağlayacak” dedi.