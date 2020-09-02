Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Albayrak, Türkşeker’in sözleşmeli tarım modeliyle birlikte piyasada çiftçinin lehine regülasyon göre-vi üstlendiğine dikkat çekerek, patateste Nevşehir, Niğde ve Afyon’da, domateste ise Balıkesir, Manisa ve Bursa’da üreticinin yüzünün gülmesine vesile olduğunu söyledi. Türkşeker’in bu yıl pancar çiftçisine de alım garantisi verdiğini hatırlatan Albayrak, sözleşmeli üretim kapsamı dışında kalan çiftçinin de başta tohum ve gübre olmak üzere tüm tarımsal girdilerini minimize etmek için Türkşeker’in sahada olacağını dile getirdi.



FINDIĞA 3,2 MİLYON

Öte yandan fındık üreticilerine de ödemeler başladı. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Toprak Mahsulleri Ofisine (TMO) ürünlerini teslim eden fındık üreticilerine alım bedellerini hemen ödediklerini belirterek, "Bugün itibarıyla 3,2 milyon lira üreticilerimizin hesaplarına yatırıldı." ifadelerini kullandı.