Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yeni abonelikler üzerinden yapılan değerlendirmeye göre bu yılın ilk yarısında İstanbul Avrupa Yakası'nda taşınma hareketliliği yüzde 40,7 azaldı ve 208 bin 667'ye düştü. Elektrik abonelerinin Çatalca ve Silivri gibi sayfiye bölgelerindeki yazlıklarına geçişiyle bu ilçelerdeki elektrik tüketiminde yaklaşık yüzde 35 artış görüldü. Bu arada ağırlıklı olarak 35 yaş altı abonelerin yaşadığı Şişli, Kâğıthane, Esenyurt, Beyoğlu ve Beşiktaş'ta ciddi taşınma hareketlililiği yaşandı. Söz konusu yaş grubunun ortalama yüzde 40'ı mesken değiştirdi. Bu değişiklikte yalnız yaşayan bazı abonelerin ve öğrencilerin ailelerinin yanına dönmesi etkili oldu.