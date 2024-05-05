Bayraktar TB2, ASELFLIR-500 ve MAM-L ile hedefi nokta atışı isabetle vurdu!

Baykar Bayraktar TB2 üzerine entegre edilen ASELFLIR-500’ün işaretlediği hareketli hedef, MAM-L akıllı mühimmat ile etkisiz hale getirildi.

Bayraktar TB2 üzerine entegre edilen ASELFLIT-500’ün testleri devam ediyor. Bu çerçevede Bayraktar TB2 üzerine entegre edilen ASELFLIR-500’ün işaretlediği hareketli hedef, MAM-L akıllı mühimmat ile etkisiz hale getirildi. Ayrıca yapılan diğer testte ise sabit hedef, KMC ve Cirit ile de karadan vuruldu. Testte sabit ve hareketli kara hedefleri nokta atışıyla imha edildi.

MİLLİ TEKNOLOJİ ZORU BAŞARIR

Konuya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yapan Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, "Milli teknoloji zoru başarır; imkansız biraz zaman alır. Milli İHA'larımız, mühimmat ve elektro-optik sistemlerimiz modern harp sahasında tarih yazmaya devam ediyor. Dünyada alanının en iyisi ASELSAN ASELFLIR-500, gururumuz BAYRAKTAR TB2, ROKETSAN'ın üstün mühimmat ve füze teknolojileri, zorlu harp senaryolarına hazır olduklarını bir kez daha gösterdi. Emeği geçen tüm teknik ekibi kutluyoruz" ifadelerini kullandı.