Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Teknoloji > Bayraktar TB2, ASELFLIR-500 ve MAM-L ile hedefi nokta atışı isabetle vurdu!

Bayraktar TB2, ASELFLIR-500 ve MAM-L ile hedefi nokta atışı isabetle vurdu!

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:

Teknoloji Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Baykar Bayraktar TB2 üzerine entegre edilen ASELFLIR-500’ün işaretlediği hareketli hedef, MAM-L akıllı mühimmat ile etkisiz hale getirildi.

Bayraktar TB2 üzerine entegre edilen ASELFLIT-500’ün testleri devam ediyor. Bu çerçevede Bayraktar TB2 üzerine entegre edilen ASELFLIR-500’ün işaretlediği hareketli hedef, MAM-L akıllı mühimmat ile etkisiz hale getirildi. Ayrıca yapılan diğer testte ise sabit hedef, KMC ve Cirit ile de karadan vuruldu. Testte sabit ve hareketli kara hedefleri nokta atışıyla imha edildi.

Bayraktar TB2, ASELFLIR-500 ve MAM-L ile hedefi nokta atışı isabetle vurdu! - 1. Resim

MİLLİ TEKNOLOJİ ZORU BAŞARIR

Konuya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yapan Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, "Milli teknoloji zoru başarır; imkansız biraz zaman alır. Milli İHA'larımız, mühimmat ve elektro-optik sistemlerimiz modern harp sahasında tarih yazmaya devam ediyor. Dünyada alanının en iyisi ASELSAN ASELFLIR-500, gururumuz BAYRAKTAR TB2, ROKETSAN'ın üstün mühimmat ve füze teknolojileri, zorlu harp senaryolarına hazır olduklarını bir kez daha gösterdi. Emeği geçen tüm teknik ekibi kutluyoruz" ifadelerini kullandı.

Düzenleyen:  - Teknoloji
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bomba iddia! Icardi, Galatasaray'a veda ediyor! Sıkıldığı için ayrılacağı iddia edilen Icardi'nin yerine o isim geliyor
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Warren Buffett'ın Apple yatırımları hakkında yeni bir açıklama geldi: 100 Milyon adet satış gerçek mi? - TeknolojiYatırımcılar Apple'dan kaçıyor mu? Beklenmedik gelişme...iPhone'un beklenen tasarım değişikliği ertelendi! 2026 yılında yeni tasarımı görebiliriz! - TeknolojiMerakla beklenen iPhone özelliği ertelendi!Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu açıkladı! TÜRKSAT 6A’nın ülkemizin ilk yerli haberleşme uydusunun yeni logosu belli oldu! - TeknolojiDaha güçlü, daha hızlı! 6A ile uzaydaki gücümüz artıyor!Almanya'da iktidar partisi ve birçok hükümet yetkilisi hacklendi! AB ve NATO Rus siber saldırısını kınadı! - TeknolojiRus istihbaratı Alman güvenlik sistemini delik deşik etmiş!OpenAI, yeni arama motoru ile Google'a rakip oluyor! - TeknolojiGoogle'ın tahtı tehlikede! ChatGPT rakip oluyor!Üretken yapay zekâ en az hukukta kullanılıyor - TeknolojiÜretken yapay zekâ en az hukukta kullanılıyor
Sonraki Haber Yükleniyor...