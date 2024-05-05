Et fiyatlarındaki yangının sebebi belli oldu

Son haftalarda et fiyatlarındaki dalgalanma tüketicinin cebini yangın yerine çevirdi. Sektör temsilcileri fiyatlardaki artışın sebebinin aracılar ve tüccarların neden olduğunu söyledi.

Son zamanlarda et fiyatlarında dikkat çeken dalgalanmalar yaşanıyor. Tavuk etindeki son 5 ayda gelen yüzde 200'lük zam sonrası bakanlık, kanatlı et ihracatını sınırlandırmıştı. Önlemler alınmaya devam ederken yaklaşan Kurban Bayramı, et fiyatlarını yeniden gündeme getirdi.

Üretici ve kasaplar, cep yangınına neden olan fiyatlar için her defasında artan maliyetlerle, hayvan varlığındaki azalmaya dikkat çekerken, Türkiye’nin büyükbaş ve küçükbaş hayvan varlığındaki düşüş ise adeta alarm veriyor.

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SON BİR YILDA YÜZDE 170 ZAM

İstanbul Perakendeci Kasaplar Esnaf Odası Başkanı Aydın Tüfekçi ise tavuk etine son bir yılda yüzde 170 zam geldiğinin altını çizerken, Haber Global'e yaptığı açıklamada, "Maliyetler nedeniyle, tavuk üreticileri üretimi kısma kararı alınca fiyatlar da yukarı yönlü artmaya başlamıştı. Kanatlı hayvanda ihracat kısıtlaması fiyatların artmasının önüne geçecektir. Türkiye geçtiğimiz günlerde 3 gemi dolusu büyükbaş ve damızlık hayvan geldi.

FİYATLAR 5 LİRA DÜŞTÜ

Kırmızı et fiyatlarında 5 TL düşüş söz konusu. Asıl sorun üretici ile kasaplar arasındaki aracılar. Fiyatların artmasına aracı ve tüccarlar neden oluyor. Et fiyatlarının normal seyrine dönmesi için küçük aile besiciliğinin desteklenmesi gerekiyor. Türkiye'nin hayvancılıktaki geleceği küçük aile besiciliğine verilecek desteklere bağlıdır" dedi.

ETİN MALİYETİ 600 TL

Yaklaşan Kurban Bayramına da dikkat çeken Tüfekçi, "Halihazırda karkas dediğimiz kemikli ham etin kilogram fiyatı, 370 ile 410 TL arasında değişiyor. Karkas etin yüzde 25'i kemik payı, yüzde 2'si taze kesim firesi, yüzde 2'si de sinir firesi. Bunun üzerine yüzde 4 kredi kartı kesintisi, kira, stopaj, personel gideri, elektrik ve diğer masrafları koyduğumuzda 1 kilogramlık birinci sınıf etin maliyeti 600 TL'yi buluyor" diye konuştu.

KURBANLIK FİYATLARI NE OLACAK?

Türkiye Kasaplar Besiciler Et ve Et Ürünleri Esnaf ve Sanatkarları Federasyonu Başkanı Osman Yardımcı da, 3 gemi dolusu damızlık ithalat edildiği bilgisini paylaşırken şunları söyledi:

Gelen hayvanlar arasında Angus, Simental, Şarole gibi türler var. Önümüzdeki günlerde işlerdeki durgunluk ve Kurban Bayramı etkisiyle fiyatlarda bir miktar düşüş görebiliriz. Ancak Kurbanlıkların fiyatı bir önceki yıla kıyasla en az yüzde 50 zamlanır.

Ortaya çıkan son tabloya göre 2018 yılında 17 milyon 220 bin büyükbaş hayvan varlığı olan Türkiye’nin, 2023 yılında bu rakamın da altı olan 16 milyon 583 bin bandına gerilemesinden sonra neler yapılabileceği tartışılıyor.