Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Birçok hastalığın cerrahi çözümünde ve genel cerrahi ameliyatlarında kullanılan Da Vinci robotik cerrahi ile hem hasta hem de cerrah için konforlu cerrahi çözümler, Medicana International İzmir Hastanesi ile İzmir’de özel sektörde hastaların hizmetine sunulacak. Onkoloji ve organ nakli tedavilerinde kullanılan ve gelişmiş bir tedavi takım konsepti içeren tümör ve tedavi konseyi konseptler, kardiyoloji ve kalp damar cerrahisi branşlarına da taşıyarak, yeni hastanede multidisipliner bir kalp ekibi ve kalp merkezi ile hizmet verilmesi hedefleniyor.

Medicana Sağlık Grubu, 2008 yılından bu yana dünyanın 164 farklı ülkesinden gelen hastalara gelişmiş sağlık hizmeti sunuyor. Hastane, Türkiye’nin sağlık hizmeti ihracına katkıda bulunacak.

1.000 KİŞİYİ İSTİHDAM EDECEK

Hastane, tam ka-pasite ile hizmet vermeye başladığında toplam 1.000 tecrübeli personeliyle hastalarının hizmetinde olacak.