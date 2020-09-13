Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Kısa Çalışma Ödeneği'nin Cumhurbaşkanlığı kararıyla iki ay daha uzatıldığını hatırlatarak; bu desteği aralık sonuna kadar devam ettirebilecek bütçenin hazır olduğunu söyledi. Bakan Selçuk "Umarız ki salgının etkileri tez zamanda azalır. Bizim şu anda gayet güçlü bir İşsizlik Sigorta Fonumuz var. Ondan dolayı endişemiz yok. Bütün projeksiyonları yaptık, hem aralık sonuna kadar hem de daha uzun vadelerde uzatabilecek fonumuz var. Kısa Çalışma Ödeneği tabii ki işini kapattığı veya azalttığı zaman çok etkin bir mekanizma. Ancak işçimizin daha az gelir almasına sebep oluyor. Bu sebeple 'Normalleşme Desteği'ni tavsiye ediyoruz" dedi.

Pandeminin başlarında 3,5 milyon kadar Kısa Çalışma Ödeneği'nden faydalanan çalışanın olduğunu, son dönemde işverenlerin buradan çıkmaya başladığını belirten Bakan Selçuk, şöyle devam etti: Normalleşme Desteği bildirgeleri 26 Eylül'e kadar devam ediyor. Prim destekleri 1.000 lira civarında ama Kısa Çalışma Ödeneği'nden faydalandıkları oranda verilecek, yarım faydalandıysa yarım, tam faydalandıysa tam ödenecek. Karşılıklı mahsuplaşılacak şekilde olacak. Ama büyük bir destek. SGK primlerini bizle mahsuplaşacaklar, 6 ay ötelediğimizin 3 ayını biz karşılıyor gibi olacağız SGK olarak...