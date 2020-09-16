Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gayrimenkul sektöründe yaşanan hareketlilik devam ediyor. Konut satışları ağustosta, yıllık bazda yüzde 54,2 artarak 170 bin 408 adet oldu. Ocak-ağustos döneminde ise satışlar, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 42,6 artarak 1 milyon 24 bin 534'e ulaştı. Böylece sekiz ayda 1 milyon barajı aşıldı. Satışlarda, düşen faizlerin de etkisi kredi kullanımı artmaya devam ediyor. Ağustosta satışlar bir önceki aya göre yüzde 25,7 gerilese de; ipotekli konut alımları, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 123 yükseldi ve 76 bini aştı. Toplam içinde kredili satışların payı yüzde 44,6 olarak belirlendi. İlk defa satılan konut sayısı ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 28,3 yükselerek 52 bin 123'e ulaştı. Yabancılara yapılan konut satışı da yüzde 8 artarak 3 bin 893 oldu. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, istihdam alanında oldukça kuvvetli olan inşaat sektöründen güzel haberlerin gelmeye devam ettiğini belirterek "Yeni ev sahibi vatandaşlarımıza 'hayırlı olsun' diyor, sektörümüzü kutluyorum" değerlendirmesinde bulundu. Bakan Albayrak paylaşımında, son 3 yılın ağustos ayına ilişkin konut satış rakamlarının yer aldığı grafiğe de yer verdi. Buna göre Ağustos 2018'de 105 bin 154 olan konut satışı sayısı, geçen yılın aynı ayında 110 bin 538'e, bu yıl da 170 bin 408'e yükseldi.

FAİZLER DÜŞÜK KALMALI

Coldwell Banker Türkiye Ülke Başkanı Gökhan Taş; sekiz ayda kredili satışlarda yüzde 263'lük artışın söz konusu olduğunu belirterek "Bu da bekleyen talebin harekete geçtiğini bize söylüyor. Faizin yüzde 1'in altında seyretmesi en az 200 sektörü harekete geçiriyor, ticareti canlandırıyor" dedi. Taş, oranların tekrar yüzde 1'in üzerine çıkmaya başladığını, bunun da alıcıları psikolojik olarak beklemeye geçirdiğini söyledi. Fuzul Grup Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Akbal da, inşaat sektöründe haziranda çalışan kişi sayısının 150 bin civarında arttığını, faizlerin yüzde 1'in altında kalmasının bu açıdan önemli olduğunu vurguladı.