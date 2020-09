Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖNDER ÇELİK

Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin (TİM) hazırladığı ‘Türkiye’nin ilk 1.000 İhracatçısı Prestij Kitabı’nın tanıtımı yapıldı. İlk 1.000’de yer alan şirketlerin toplam ihracatı bir önceki yıla göre yüzde 3 artarak 103 milyar dolara ulaşırken, bu şirketlerin toplam ihracattan aldıkları pay yüzde 62 oldu. Ford Otomotiv, 5 milyar 869 milyon dolarlık ihracatla liderliğini korurken, Toyota Otomotiv, 4 milyar 232 milyon dolarla ikinci, TÜPRAŞ ise 3 milyar 511 milyon dolarla üçüncü sırada yer aldı. TİM Başkanı İsmail Gülle’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıya Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, ihracatçı birliklerinin başkanları, kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle şirket yöneticileri katıldı.

ADİL TİCARETTEN YANAYIZ

Geçen sene global piyasaları etkileyen ticaret savaşlarına ve bu sene vuku bulan pandemiye rağmen Türkiye’nin ekonomik alanda, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler arasında pek çok açıdan pozitif olarak ayrıştığını belirten Bakan Pekcan “Türkiye olarak her zaman adil, rekabet ve kurallara dayalı bir küresel ticaret sisteminden yana olduk ve olmaya da devam edeceğiz. Ticarette korumacılık eğilimlerinin artırılması taraftarı değiliz. Çünkü bizim en başta kendimize, üreticimize ve ihracatçımıza güvenimiz tam” dedi. “Pandeminin getirdiği olumsuz ticaret ortamına rağmen, bu yıl da ihracatta kayda değer bir performansla yolumuza devam ediyoruz” diyen Bakan Pekcan, şöyle devam etti: Türkiye geçtiğimiz sene, küresel ihracatın yüzde 3,6 küçüldüğü; pek çok ülkenin ihracat kaybı yaşadığı bir dönemde; ihracatını yüzde 2,1 artırarak 180,8 milyar dolar ihracat ile dünyada ihracatını en fazla artıran altıncı ülke konumundadır. Türkiye’nin 2019’da dünya toplam ihracatından aldığı pay 0,96’dır. Bu rakam 1948 yılından itibaren Türkiye’nin dünya ihracat pazarından aldığı en yüksek paydır.

İHRACATIN %4,2’Sİ MAHALLÎ PARAYLA

Türkiye’nin bütün korumacı duvarlara rağmen dünya mal ve hizmet ticaretindeki rolünü güçlendirmeye devam ettiğini dile getiren Pekcan “Türkiye olarak bütün bu korumacı eğilimlere ve alınan tedbirlere seyirci kalıyor değiliz. Ticaret diplomasimizi sonuna kadar kullanarak iş insanlarımızın ihracatımızın her platformda hakkını arıyoruz” dedi. Pekcan, geçen yıl ihracatın yüzde 4,2’sinin, ithalatın da yüzde 5,3’ünün yerli paralarla gerçekleştirildiğini ifade ederek gelecek dönemde bu oranların daha da artmasını ön gördüklerini söyledi. Geçen yıl ihracatçılara 2,5 milyar TL, 2020 yılı Ağustos ayı sonu itibarıyla ise 1,4 milyar TL destek verdiklerini belirten Bakan Pekcan, Türk Eximbank’ın toplam destek tutarının da bu senenin ilk sekiz aylık döneminde geçen senenin aynı dönemine nazaran yüzde 7 artarak 30,4 milyar dolara ulaştığı bilgisini paylaştı.

HER 1 DOLARLIK YATIRIM 4 DOLAR İHRACAT DEMEK

TİM Başkanı İsmail Gülle, 5,8 milyar dolar ihracat gerçekleştiren 144 firmanın 2019’da ilk 1.000 ihracatçı listesine ilk defa girdiğini belirterek “856 firmamız ise; listede yerini korumayı başardı” dedi. Araştırmaya katılan firmaların 189’unun geçen yıl 10 milyar liraya yakın AR-GE harcaması gerçekleştirdiğine işaret eden Gülle “AR-GE’ye harcanan her 1 dolar, ihracatta 2,15 dolar olarak ülkemize geri dönüyor. Listedeki firmalarımızın ihracatında yüksek ve orta yüksek teknolojili ürünlerin payının, Türkiye ortalamasının yüzde 6 üzerinde olduğunu görmekteyiz. Her 1 birimlik ihracat artışı, kârlılıkta 0,87 birimlik bir artış sağlıyor. Yani, ihracatını arttıran, hem kârlılığını hem de sermayesini arttırıyor. Araştırmamıza göre ihracatçılarımızın gerçekleştirdiği her 1 dolarlık yatırım, 4 dolarlık bir ihracat getirisi anlamına geliyor. Firmalarımızın tescil ettiği her patent, ihracatta ortalama 2,2 milyon dolarlık bir artış sağlıyor. Tescil ettiğimiz her marka, yaklaşık 400 bin dolarlık bir ihracat artışı anlamına geliyor. İstihdam verilerini bizimle paylaşan 355 firmamızın verimliliği incelendiğinde kadın personel istihdam eden firmaların kârlılıklarını 0,63 birim artırdıklarını görüyoruz” değerlendirmesini yaptı.,